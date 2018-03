Detento encontrado morto em presídio continua sem identificação no IML de Rio Branco

O detento encontrado morto na madrugada desta terça-feira (6) no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, continua sem identificação no Instituto Médico Legal (IML). O problema, segundo o órgão, é que a identificação enviada pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) não condiz com as informações do Instituto de Identificação.