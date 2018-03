CR7 atinge nova marca e é exaltado por Casemiro: ‘Melhor do mundo’

O astro português se tornou o terceiro jogador com maior número de atuações pela Liga dos Campeões

Maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo voltou a balançar as redes pela competição na última terça-feira, quando abriu o placar para o Real Madrid na vitória por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, na capital francesa, em resultado que levou o time às quartas de final. Já são 118 gols pelo maior torneio de clubes da Europa, no qual o atacante também fez história ao atingir uma nova marca pelo simples fato de ter sido escalado para entrar em campo pelo técnico Zinedine Zidane.

O astro português se tornou o terceiro jogador com maior número de atuações pela Liga dos Campeões, com 152 partidas ao total com as camisas de Sporting, Manchester United e Real Madrid. Ele ultrapassou o galês Ryan Giggs, seu ex-companheiro de time em Old Trafford, que defendeu a equipe inglesa em 151 jogos da competição continental.

Agora, em número de duelos no mais valioso torneio de clubes do Velho Continente, Cristiano Ronaldo só está atrás do goleiro Iker Casillas (recordista com 171 confrontos por Real Madrid e Porto) e do também espanhol Xavi Hernández, que contabilizou 157 atuações pelo Barcelona.

E esta nova marca do atacante de 33 anos vem acompanhada por um desempenho ofensivo fantástico desde o início desta Liga dos Campeões. O artilheiro marcou gols em todos os oito jogos disputados pelo Real nesta campanha e já totaliza 12 bolas na rede. Para completar, ele acumula 11 gols nos últimos seis jogos de todas as competições que disputa pela equipe espanhola.

Ao comentar sobre o grande momento vivido pelo português, o volante brasileiro Casemiro exaltou o astro, que ainda vem mostrando uma incrível resistência física – ele é o único jogador do elenco do Real que esteve presente em campo durante todos os 630 minutos da campanha atual da equipe nesta Liga dos Campeões. Logo atrás dele como atletas que mais jogaram nesta edição do torneio, os zagueiros Sergio Ramos e Nacho somam 540 minutos cada um.

“Com Cristiano estamos falando do melhor do mundo. Temos de seguir desfrutando com seus gols e seus jogos”, ressaltou Casemiro, que foi o autor do segundo gol do time madrilenho na vitória da última terça-feira, quando o brasileiro também exibiu uma excelente atuação. Além da eficiência na marcação, ele errou apenas um dos 57 passes que deu para os seus companheiros em todo o confronto.

DIA ESPECIAL – Já ao falar da sua atuação e do desempenho do Real Madrid como um todo nestas oitavas de final da Liga dos Campeões, Casemiro não escondeu a alegria no estádio Parque dos Príncipes. “É sem dúvida um dia especial pelo gol e pelo jogo que fizemos. Temos de valorizar o trabalho que temos feito desde o início, controlando o jogo e fazendo o correto dentro de campo. Jogamos dois ‘partidaços’ nesta eliminatória e temos que parabenizar e estarmos felizes pela classificação”, disse o brasileiro.

O volante ainda enfatizou que os jogadores do Real mostraram que, atuando da forma como conseguiram na última terça-feira, são “quase invencíveis”. “Há dias em que as coisas não saem bem e nem sempre vamos ganhar, mas somos fortes dentro e fora de casa”, completou Casemiro, que já havia ajudado o time espanhol a derrotar o PSG por 3 a 1 no duelo de ida das oitavas de final, em Madri.

