CHOCANTE: Motociclista morre esmagada por caçamba em trágico acidente

A mulher teve o corpo dilacerado no atropelamento

A motociclista identificada como Marta Lopes Porto, 46, morreu de forma trágica na noite desta terça-feira (06) no cruzamento da Avenida Mamoré com Rua Crato, bairro Lagoinha, na zona Leste da capital. A vítima foi esmagada por uma caçamba trucada.

De acordo com informações de testemunhas, a jovem seguia em uma motocicleta na Av. Mamoré em direção a BR-364 e a caçamba no sentido oposto, quando o motorista teria entrado bruscamente na Rua Crato. A jovem não teve como frear a tempo e acabou indo para debaixo do pesado veículo. Uma das rodas passou sobre o corpo da vítima, que morreu na hora.

A Companhia de Trânsito isolou o local e a Perícia Técnica foi acionada para fazer os trabalhos de praxe. O motorista da caçamba foi levado para a Central de Flagrantes e responderá por homicídio culposo no trânsito. O corpo da mulher foi removido ao IML.

Curtir isso: Curtir Carregando...