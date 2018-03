Casamento de Lu Gimenez e Marcelo de Carvalho chega ao fim após 12 anos

O rompimento já teria motivado a venda do triplex do casal

O casamento de Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho pode ter chegado ao fim. A informação foi confirmada ao UOL e a apresentadora já não usa mais a aliança de casada. O rompimento já teria motivado a venda do triplex do casal.

“Já faz algum tempo que eles estavam em crise, mas decidiram colocar um ponto final de vez há duas semanas”, contou a fonte.

O apartamento foi anunciado há tempos e é um dos mais caros dentre os que estão disponíveis no site em que foi anunciado. Era no imóvel que viviam Luciana e Marcelo, juntamente com o filho Lorenzo, além de Lucas, filho da apresentadora com o astro do rock inglÊs, Mick Jagger.

Luciana e Marcelo, que é vice-presidente da RedeTV!, se casaram em 2006 em uma grande festa para 200 convidados.

