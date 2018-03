Bruna Marquezine publica foto de topless

Bruna Marquezine deixou seus seguidores no Instagram sem fôlego nesta terça-feira (6). Ela publicou uma foto sensual, de topless, feita por Bruna Moreira, que já havia clicado a atriz outras vezes e até Sasha Meneghel sem roupa.

“Breathe (‘respirar’, em inglês)”, escreveu Bruna na legenda. Em menos de 20 minutos -até a publicação desta nota-, o post tinha quase 320 mil curtidas e quase 3 mil comentários.

No último domingo (4), Bruna Marquezine embarcou com Neymar em um jatinho, após o craque deixar o hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde fez uma cirurgia para corrigir uma fissura no quinto metatarso do pé direito que aconteceu durante um jogo.

A Globo News exibiu imagens do embarque do jogador que acenou ao notar que estava sendo filmado de um helicóptero. Bruna também percebeu a câmera e entrou no avião.

Na última sexta, Bruna publicou no Instagram uma foto em que aparece sentada no colo dele em uma cadeira de rodas e brincou: “Rolê no possante novo do Mozão. Amo tua leveza, tua alegria, Neymar. Já, já ‘cê’ tá 100%. Amém”. Com informações da Folhapress.