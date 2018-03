Após falsa eliminação, acreana Gleici grita e se emociona em quarto secreto do Big Brother

Após descobrir que não está eliminada do “BBB18” na noite desta terça-feira (06), Gleici não conseguiu se controlar e se emocionou ao chegar no quarto secreto. A sister começou a berrar e se jogou no chão do quarto secreto da casa.

Tiago Leifert precisou pedir repetidamente para que a sister parasse de gritar, chorar e rir: “Você está no quarto especial, o farol. Em alguns dias você volta para a casa imune e com o direito de indicar alguém ao paredão. Nesse quarto você terá comidas e bebidas, e uma câmera que você vai aprender a usar, tendo acesso a algumas imagens da casa e o áudio. A única condição é, pare de gritar, não faça barulho, pelo amor de Deus”.

Mesmo assim, Gleici não conseguiu parar de fazer barulho e continuou berrando, batendo com os punhos na televisão do quarto, se jogando no chão sem controle e puxando os cabelos. Tiago Leifert logo desistiu, e deixou a sister ainda berrando quando voltou para conversar com a plateia.

Apesar de ter a menor rejeição entre os emparedados, Gleici foi anunciada como eliminada pelo apresentador Tiago Leifert. Muito emocionada, a sister ficou bastante confusa até entender que estava a salvo da eliminação. A pegadinha faz parte da dinâmica do paredão “Vai e Volta”, anunciado dias antes pela produção do programa.

A acreana fica em um quarto secreto até a próxima sexta-feira (09). Durante o período, ela poderá assistir o que acontece na casa por meio de câmeras e ficará totalmente isolada dos demais brothers, que acreditam em sua eliminação. No dia do seu retorno, a sister deverá indicar alguém para o paredão, além disso ela está imune na próxima berlinda.

