Vigiliante da VIP é preso por mandar carro com drogas para fora do Acre

A Polícia Civil prendeu na noite desta segunda-feira (05), um vigilante da Vip Segurança, suspeito pelo crime de tráfico ao encontrar drogas em um veículo que ele mandava pra fora do estado.

A apreensão inicial de seis tijolos de produto entorpecente se deu após um trabalho de investigação da inteligência da Delegacia de Repreensão ao Entorpecente (Dre), na Via Chico Mendes.

O veículo estava sendo transportado por uma cegonha e no carro, além da droga, a polícia encontrou a documentação de embarque em nome do vigilante, Jasiel Araújo. Ele recebeu voz de prisão na entrada do seu plantão de trabalho e foi encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos ao delegado Pedro Resende.

O carro Space Fox, deverá sem ainda periciado sobre a suspeita de haver mais produto entorpecente no interior do veículo.