‘Sim, é possível o Iaco eleger uma deputada federal que os represente’, diz Charlene ao aceitar novo desafio

“Sim, é possível!” O slogan de Barack Obama da campanha de 2010 foi o mesmo escolhido para definir o que pensa a publicitária Charlene Lima com relação a ganhar a eleição para deputada federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Charlene afirma que é possível construir uma pré-campanha vitoriosa que a leve a ser legítima representante do Iaco na Câmara Federal no pleito de 2018.

Charlene, que esteve no 21 de janeiro em Brasília, recebeu das mãos do presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, a incumbência de aceitar ser candidata a uma vaga na Câmara Federal e não mais disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre, conforme ela havia cogitado anteriormente. “Estou a serviço do meu estado e do partido, onde precisarem de mim estarei”, diz.

Para escolher Charlene Lima como candidata a deputada federal, a direção nacional do partido levou em conta o crescimento da sigla que entrou em ascensão após a empresária ter assumido a liderança partidária. Com menos de 1 ano à frente do PTB, Charlene Lima fortaleceu a sigla conseguindo novas filiações e tem se dedicado a organizar os diretórios em outros municípios, dando assim a organicidade que o partido precisa.

“Estou construindo partido ao invés da política barata e simples. Estou buscando novas lideranças e meu objetivo é fortalecer o partido formando uma chapa competitiva para pleitear vagas de deputados estaduais. Temos pelo menos 20 nomes postos como pré-candidatos e podemos chegar a 25, sendo todos lideranças expressivas e competitivas”, diz.

Veja a seguir os principais trechos da entrevista com Charlene Lima:

Folha do Acre – É viável uma candidatura a deputada federal?

Charlene Lima – Sim, é muito viável. A executiva nacional trabalha com dados concretos, sabe que temos um partido forte e venho do terceiro maior colégio eleitoral do estado.

Folha do Acre – Por falar em terceiro maior colegio eleitoral do Acre, Sena Madureira, você acha que ela é bem representada em Brasília?

Charlene Lima – Sena Madureira é uma cidade incrível, de pessoas fortes e guerreiras, mas que não são bem representadas em nenhum dos parlamentos. Sena merece mais do que tem na atualidade e eu como filha daquele município me sinto pronta para trabalhar por todo o estado, mas dedicar uma atenção especial a Sena Madureira.

Folha do Acre – Como você se sente diante desse desafio?

Charlene Lima – Me aproprio do slogan do Obama, quando se lançou candidato a presidente dos EUA, pois tinha que convencer a população de um país conservador e cheio de preconceitos a votar num presidente negro de origem africana, ele disse: ‘Sim, é possível!’ É o que a população do município de Sena Madureira deve acreditar, pois temos condições de elegermos um representante para a Câmara Federal do nosso município que tem quase 28 mil eleitores e vive dependendo da boa vontade de emendas de deputados federais de outras regiões. A ideia de sair para federal me encantou porque sempre sonhei em ver as coisas acontecerem”, diz.

