Quatro pessoas são suspeitas de tentativa de sequestro em Cruzeiro do Sul, diz polícia

Dois homens, de 19 e 28 anos, foram presos e outros dois menores, de 14 e 15 anos, foram apreendidos suspeitos de uma suposta tentativa de sequestro em Cruzeiro do Sul. O caso ocorreu na Rua Iaco, no bairro Cohab, neste domingo (4).

O major da PM Manoel Jorge, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, acredita que os policiais evitaram um sequestro. O caso está sendo investigado na delegacia do município pelo delegado Lindomar Ventura.

O comandante disse que a suspeita é de que os homens estavam tentando roubar o carro da vítima. “O sargento que comandava a guarnição percebeu que podia ter alguma coisa errada e resolveu fazer a abordagem e, dentro do veículo, estava o condutor, com mais quatro pessoas que tinham abordado a vítima, provavelmente para subtrair o veículo”, falou.

O major disse ainda que as ações de policiamento no bairro vão ser intensificadas. “Nas últimas três semanas não tivemos ocorrências no Miritizal. Agora a ideia é que da mesma forma que fizemos ações pontuais no Miritizal, também façamos no bairro Cohab”, afirmou Jorge.