Polícia investiga vídeo que mostra goleiro sendo espancado por grupo com pedaços de madeira no interior do AC

Goleiro foi campeão de futebol em torneio realizado em janeiro deste ano em Sena Madureira, segundo amigo. No vídeo, jovem apanha sem reagir.

Polícia Civil da cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, investiga um vídeo, que viralizou nas redes sociais, em que um jovem é espancado por um grupo de ao menos seis homens encapuzados. O grupo bate na vítima com pedaços de madeira, além de aplicar vários socos e chutes.

A vítima seria membro de uma facção rival a dos agressores, segundo a polícia. O caso teria ocorrido no bairro Eugênio Augusto Areal, em Sena Madureira. A data em que as imagens foram gravadas ainda não foi identificada pela polícia.

No vídeo de quase dois minutos, o rapaz é colocado no centro de uma roda e espera pelas agressões sem reagir. Enquanto apanha do grupo, outro indivíduo filma toda a ação.

O G1 conversou por telefone com a mãe da vítima, mas ela não quis falar sobre o caso nem deu informações do estado de saúde do filho.

No entanto, um morador de Sena Madureira, que pediu para não ser identificado, afirmou à reportagem que a vítima é goleiro do time municipal Newton Prado, e que foram parceiros de time.

O jovem conquistou o título do Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Sena Madureira e levantou a taça no dia 13 de janeiro deste ano.

“Fomos campeões. Não sei o que aconteceu, então não posso falar muito. Fomos colegas de time e ele é um ótimo jogador. É tudo que sei”, afirma.

Ao G1, o delegado Marcos Frank, que investiga o caso, disse que nem a vítima e nem os agressores foram identificados pela polícia. Caso alguém seja preso, segundo ele, deve responder pelo crime de tortura.

