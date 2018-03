Policia civil apreende carro em cima de cegonha com 6 kg de cocaína

Jésiel lima Araujo de 37 anos, foi preso na noite desta segunda feira 05/03, por policias da DRE da policia civil .

A prisão em flagrante se deu no momento em que o acusado estava chegando no trabalho, segundo o delegado Pedro Resende a prisão se deu após uma investigação de trafico de droga .

A policia teria apreendido um carro Spacefox , que estava em cima de uma cegonha, segundo a policia o carro estava seguindo para o estado de Goiás , na cidade de Goiânia .

A policia conseguiu intercepta a cegonha na via Chico Mendes e apreendeu o carro que foi levado para o pátio da DRE .

Durante uma revista no veiculo a policia consegui encontra escondida dentro do bagageiro do carro cerca de 6 kg e 300 gramas de cocaína pura, após encontra a droga os policias começaram a investiga quem teria enviado o carro na cegonha e conseguiram identificar o acusado , e descobrir o paradeiro dele .

Foi montado uma campana no local de trabalho , que fica na BR 364 , perto da vila custodio freire a onde ele tira serviço como vigilante .

Os policias ficaram a espera por alguns minutos foi quando o acusado chegou em seu carro foi dado vos de prisão por crime de trafico de droga .

Ao faser uma revista no veiculo dele os policias junto com o delegado , encontraram dentro do carro a nota do embarque do carro specefox na cegonha .

Então ele foi preso em flagrante.

