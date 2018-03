MP-AC instaura procedimento para investigar caso de veículo da PM que capotou com esposa de tenente dirigindo

O Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou procedimento investigatório criminal para apurar o caso de um carro da Polícia Militar que capotou ao ser dirigido pela esposa de um tenente. Conforme o documento, publicado no Diário do MP-AC nesta segunda-feira (5), a mulher não ocupa cargo de policial militar no estado e, por isso, não tinha autorização para dirigir o veículo.