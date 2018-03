LINCHAMENTO: População mata um suspeito e deixa outro em estado grave

Armados com foices, pedaços de madeira e facões os populares desferiram vários golpes na dupla, que sofreu cortes profundos pelo corpo, inclusive na região do pescoço

Na noite desta segunda-feira (05), dois homens aparentando serem usuários de drogas, foram severamente espancados por populares após serem flagrados furtando fios elétricos de uma residência, localizada na Rua Ponto do Milagre com Ibrahim Sued, próximo a Avenida José Vieira Caúla, bairro Teixeirão, região Leste de Porto Velho. Um deles foi a óbito no hospital.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e quando chegou ao local se deparou com os suspeitos caídos no meio da rua bastante ensanguentados, com fraturas expostas em várias partes do corpo. Equipes do Samu foram ao local em duas ambulâncias.

Os suspeitos foram levados às pressas para o hospital João Paulo II. Testemunhas informaram, que a dupla foi vista pulando o muro da casa. Populares fizeram o cerco e capturaram eles. Armada com foices, pedaços de madeira e facões, a população desferiu vários golpes na dupla, que sofreu cortes profundos pelo corpo, inclusive na região do pescoço.

Já no hospital, um dos suspeitos identificado apenas como “Baixinho” acabou indo a óbito. O outro, Claudemir S., 28, permanece internado em estado gravíssimo e se sobreviver será apresentado na Central de Flagrantes.

