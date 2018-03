Leticia Lima diz que nunca ‘sofreu bullying’ por ser lésbica

‘Sempre fui livre’, disse a atriz, namorada da cantora Ana Carolina

A atriz Leticia Lima, namorada da cantora Ana Carolina, falou sobre ser gay em entrevista a Matheus Mazzafera em seu canal do Youtube, nesta segunda-feira (5).

“Eu não sofri bullying [por ser homossexual porque é uma coisa recente na minha vida. Eu tinha 29 anos quando me interessei pela primeira vez por uma mulher]. Eu fui uma criança que não dividia as pessoas, sempre fui uma menina livre. Estudei e trabalhei com arte, então não foi uma questão”, disse.

“Eu sou como me sinto no momento. Neste momento, eu estou atraída por ela [a cantora Ana Carolina], estou apaixonada, gosto dela. Lá na frente, eu não sei”, afirmou.

Curtir isso: Curtir Carregando...