Instituto Dom Moacyr abre processo seletivo com vagas para mediador de aprendizagem do Mediotec

O Instituto Dom Moacyr (IDM) divulgou nesta terça-feira, 6, edital de processo seletivo para formação de cadastro reserva da seleção de bolsistas na modalidade de Mediador de Aprendizagem Mensalista (Zona Urbana e Zona Rural), para atuação nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em sua nova ação denominada Mediotec.

No edital constam vagas para Acrelândia, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó,

Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Entre as áreas de mediação, estão a de computação gráfica, informática para internet, desenvolvimento de sistemas, manutenção e suporte em informática e rede de computadores.

As inscrições ocorrerão no período de 06, 07 e 08 de março de 2018, das 8:00h às 18:00h, nos locais indicados nos respectivos municípios de escolha, conforme o edital.

Os valores das bolsas obedecerão aos parâmetros de distribuição da carga horária semanal dedicada ao Pronatec/Mediotec de 30 horas semanais e o valor mensal pago será de R$ 2.250. O processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período conforme necessidade da Instituição.

Os resultados do processo seletivo serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre – www.diario.ac.gov.br e no site do Instituto Dom Moacyr Grechi – www.idep.ac.gov.br.

Curtir isso: Curtir Carregando...