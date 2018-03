Imagens flagram ladrão furtando câmera de segurança em bairro de Rio Branco

Imagens divulgadas por um morador do bairro Tucumã, em Rio Branco, mostram um ladrão furtando a câmera de segurança que fica na frente da casa dele. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (6).

Por medo, o morador da casa não quis ter o nome divulgado, mas relatou ao G1 que o ladrão roubou apenas uma câmera porque não viu a outra que ficava no poste. Nas imanges, é possível ver que o homem sobe no muro, arranca a câmera e depois foge do local.