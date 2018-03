Família identifica corpo encontrado enterrado no interior do Acre

O corpo encontrado enterrado na beira do Igarapé Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, durante mais uma fase da Operação Impactus , é de Francisco Rocha da Silva, 20 anos. Na ação, a polícia prendeu seis pessoas, apreende um menor e encontrou corpo de Silva enterrado em cova.

“Minha filha esteve no hospital e reconheceu ele pelas tatuagens que tinha pelo corpo. O rosto já estava todo desfigurado. Foi um trauma muito grande para nossa família. Eu e minha mãe fomos parar no hospital. A família inteira ficou em choque e revoltada com isso que aconteceu”, desabafou.

“Quando soubemos não acreditamos, na sexta (2) passou a polícia com os bandidos que tinham matado ele e enterrado. Fizeram dele um animal. Isso não é coisa que se faça com um ser humano. Nunca tivemos conhecimento do envolvimento dele com organização criminosa. Só sabíamos que ele usava droga. Espero que a polícia tome providência quanto a essas pessoas que fizeram essa barbaridade”, acrescentou.