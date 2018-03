Em Rodrigues Alves, organização divulga programação do Novenário de São José

Festa religiosa tem o tema ‘Como São José, Queremos Ser Sal da Terra e Luz do Mundo’.

A data para a realização do Novenário de São José, no município de Rodrigues Alves já foi definida. A festa religiosa vai ocorrer no de 10 a 19 de março.

O evento é realizado pela Paróquia de São José, que leva o nome do padroeiro da cidade e esse ano tem como tema “Como São José, queremos ser Sal da terra e Luz do mundo”.

A Comissão Organizadora, liderada por Orleildo Bussons, divulgou a programação da festa religiosa que tem como objetivo despertar todos os cristãos para sua missão na Igreja e no mundo.

Bussons diz que a programação conta com novenas, missas e atividades religiosas voltadas às famílias. Após isso, os fieis podemir na praça de alimentação, no arraial ao lado da Igreja, na Avenida Presidente Vargas e aproveitar para comprar comidas e também participar do leilão, onde várias prendas doadas à paróquia vão ser comercializadas.

Bussons disse que a expectativa é que um público de 6 a 7 mil pessoas participem da procissão de encerramento.

“Teremos uma programação variada co leilões, batizados e shows com bandas locais e convidadas de outros municípios, além de uma super rifa com 16 prêmios, incluindo duas novilhas, uma bicicleta, três ventiladores e outros prêmios, além de atividades esportivas”. afirmou.

Os cupons da rifa podem ser comprados com diversos vendedores espalhados pela cidade e membros das pastorais da Igreja.

No dia 18, domingo, penúltima noite, vai ocorrer um torneio de futebol a partir das 9h no Estádio José Agostinho, com a premiação de um boi para a equipe campeã. O torneio abraça a Campanha da Fraternidade de 2018 que desperta para a cultura da paz.

No dia do padroeiro, haverá o encerramento da festa com a tradicional procissão com saída às 18h30 de frente a igreja, passando pela Rua Hugo Carneiro, Avenida Juscelino, Avenida Sena Madureira e retorno à Paróquia, onde vai haver a celebração da santa missa, leilão e show de encerramento com a banda da paróquia.

