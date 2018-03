Carcereiro acusado de fornecer armas para presos em rebelião no Acre vai a júri popular

O agente penitenciário Leandro Ferreira Gomes, preso sob suspeita de fornecer armas para presos atuarem em uma rebelião no Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde, em outubro de 2016, vai a júri popular em Rio Branco. A informação foi confirmada, nesta terça-feira (6), pela defesa de Gomes, advogado Wellington Silva.

A rebelião, nos pavilhões J, K e L, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública do Acre na época, estava relacionada a uma briga de facções criminosas e deixou quatro mortos e 20 feridos.

O advogado do carcereiro disse que ele vai a júri popular pelo crime de tentativa de homicídio contra três presos. Segundo Silva, o julgamento está marcado para o dia 22 de março às 8h na 2 Vara do Tribunal do Júri, na Cidade da Justiça, em Rio Branco.