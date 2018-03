Caçadores desaparecem em região de selva no município de Tarauacá e familiares acionam Bombeiros

Informações de Raimundo Accioly

Homens do Corpo de Bombeiros e policiais militares se deslocaram para a região do seringal Guajará, no igarapé Colombo, afluente do rio Muru, em Tarauacá, nesta segunda-feira, à procura de Francisco das Chagas de Abreu Souza, o “Chaguinha”, esposo da Professora Mariluce Leite, bastante conhecida na cidade. Ele saiu para caçar na companhia de um primo e um amigo e ainda não retornou.

O seringal fica em uma região de difícil acesso, a quatro dias de barco da cidade. A volta deles estava prevista para acontecer na última quinta-feira.

Segundo informações de pessoas que conhecem a área, a região é de selva, desabitada, tem muitas onças e por lá circulam índios arredios.

