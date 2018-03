BBB18: Ex-namorado nega que agrediu Mahmoud e detalha intimidade

O rapaz ainda comentou os boatos de traição

Victor Pozzi, ex-namorado de Mahmoud, do BBB 18, revelou detalhes da intimidade com o brother, em conversa com a equipe do TV Fama. E aproveitou para negar que tenha agredido o ex-parceiro. “Tive o convívio com ele alguns meses, morando com ele, dividindo tudo, dormindo na mesma cama. Acordávamos juntos, almoçávamos juntos e a nossa rotina era a mesma. A gente não chegou ao ponto de se agredir fisicamente. A forma que ele se expressa soa como se a gente tivesse tido uma briga, que um tivesse batido no outro e, na verdade, não é bem assim”, explica Victor.

Sobre os boatos envolvendo traição, ele afirmou que aconteceram “situações que geraram discussões”, mas que ficaram no passado. “No início do nosso relacionamento, ficamos um tempo separados, antes de começarmos a namorar. O que posso dizer é que o que aconteceu a gente já tinha sido resolvido”, disse ele, que ainda revelou o motivo do término: “Problemas que acontecem normalmente com todos os casais, a rotina do dia a dia”.

