Batido o Martelo: Enoque Pereira irá disputar as eleições pelo PTB

A Presidente da Executiva Estadual do PTB, Charlene Lima, esteve no último final de semana em Sena Madureira e participou de uma reunião com o pré- candidato a deputado estadual Enoque Pereira, que aceitou o convite para se juntar ao partido e disputar uma das vagas de deputado estadual nas eleições vindouras.

O jovem pré-candidato poderá ser uma das surpresas na política, pois preenche todos os requisitos para ser um legítimo representante da comunidade de Sena, no poder legislativo.

Durante a reunião, ele juntamente com seu grupo político afirmaram a presidente que irão apresentar a comunidade de Sena propostas inovadoras que visam melhorar a qualidade de vida da população e ajudar no desenvolvimento do município.

