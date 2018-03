Assaltantes explodem banco e fazem reféns em Santa Clara do Sul (RS)

Ninguém ficou ferido

Criminosos usaram explosivos para atacar uma agência do Banco do Brasil em Santa Clara do Sul, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (6). Pessoas que estavam no local foram feitas reféns e obrigadas a formar um cordão humano para evitar que a polícia se aproximasse. Ninguém se feriu.

Como apurado pelo G1 com informações da Brigada Militar, estima-se que seis homens tenham participado do crime. Eles fugiram em dois veículos antes da chegada da polícia.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Brigada Militar está fazendo buscas na região. Até o momento, ninguém foi preso.

Curtir isso: Curtir Carregando...