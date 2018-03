Após votar em Gleici a pedido de Patrícia, Kaysar pede desculpas: ‘Sou um animal’

O clima na casa não anda mesmo dos melhores na casa do Big Brother nesta segunda-feira (5). Depois de toda tensão pós paredão e da discussão entre Ayrton e Caruso, parece que os participantes estão tentando melhorar o clima.

Kaysar foi procurar Gleici para se desculpar pelo voto que deu na sister e ajudou a colocá-la no paredão desta semana. O sírio já chegou com o textão pronto, explicando o que aconteceu:

“Nem sei o que te falar sobre o Paredão. Foi o que falei ao vivo, não imagina o que é votar em você. Tenho uma lista, Patrícia sabe quem é próximo a ela, fiquei… como posso te falar… pra não deixá-la chateada, eu fiz o apoio pra ela e isso acabou judiando de você”, disse o brother. “Quando aceitei, quando ela falou comigo e votei em você, pronto. Foi minha palavra! Eu só quero falar que, por favor, você tem direito a ficar chateada, mas queria te falar que aconteceu e tomara que, gosto muito de você, tomara que não prejudique nossa amizade. Sei que pode estar pesado pra você. Você não era minha opção. Mas eu não fiz como deveria fazer”, desabafou.

Gleici não fez cerimonias para aceitar as desculpas e foi bem clara que estava ciente do que tinha acontecido.

“Você foi tonto e bobo. Você foi influenciado”. Logo depois ela completou: “O voto não foi seu, foi da Patrícia!”.

Kaysar ainda completou: “Deixei você triste, mas, no final, eu fiquei. Errei, acontece. Sou um animal!”. Mas Gleici, decidiu aceitar o pedido de desculpas de Kaysar, pelo visto: “Fica tranquilo que, se eu sair daqui, você será uma das pessoas que mais tenho carinho aqui dentro. Tenho certeza que não fiz nada de errado, tenho minha consciência tranquila. Só ganhei amizades, me diverti… O povo aqui dentro só me coloca no Paredão, mas quem decide é o público”, disse a sister.

Fonte: Hugo Gloss

