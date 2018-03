Suposta ex-babá de menina morta pelos pais faz novas denúncias

Anny Martins conta que Emanuelly apareceu com um olho roxo e afirma que faltava comida

Uma mulher identificada no Facebook como Anny Martins, que se disse ex-babá da menina Emanuelly Aghata da Silva, de 5 anos, que morreu após suposto espancamento pelos pais, na sexta-feira (2), em Itapetininga, no interior de São Paulo, publicou um desabafo e novas denúncias de maus-tratos na rede social. Segundo ela, as crianças eram agredidas e ficavam sem comida.

De acordo com o relato, a ex-babá trabalhou para a família durante três meses e presenciou “muitas coisas naquela casa”. Ela cuidava de Emanuelly, que tinha 4 anos na época, João, de 2, e Ana, de 7. “Faltava comida para eles e as vezes eu ligava para meu meu vô levar algo lá. (…) A mãe saia para comprar lanche e deixava as crianças sozinhas e quando voltava comiam os lanches na frente deles e não davam para eles comerem [sic]”, disse. “Essa mãe foi cruel, ela foi um monstro para essas crianças”, completou.

No post, Anny incluiu uma foto de Emanuelly com o olho roxo e relatou o que teria acontecido: “Numa quarta-feira fui trabalhar. Cheguei lá na casa e me espantei com esse olho roxo [da foto]”. Segundo o relato, a mãe disse que a menina “caiu na escada” quando foi comprar doce.

Perguntei para a irmã mais velha: ‘Ana, o que houve com a Manu?’. Ela disse: ‘não posso contar, senão minha mãe vai bater em mim’. E eu disse: ‘Ana, pode contar. Sua mãe não vai fazer nada, pode me contar’. E então ela me disse assim: ‘tia a mãe trancou a Manu no quarto, colocou papel na boca dela para ela não gritar e bateu com o guarda-chuva no olho dela’. Eu disse: ‘ok, Ana. E ela foi brincar.”

Ao denunciar as agressões, Anny diz que foi demitida pela mãe, Débora Rolim da Silva, de 24 anos. A demissão foi justificada pelo fato da criança mais velha não gostar da babá.

Leia a íntegra do post:

Curtir isso: Curtir Carregando...