Sesc Saúde nas Empresas: atendendo o comerciário no trabalho

Desenvolvido especialmente para empresas parceiras do Sesc, o Sesc Saúde nas Empresas visa melhorar a qualidade de vida e aumento do bem estar dos colaboradores destas instituições. Além disso, objetiva também contribuir para o melhor desempenho das empresas. Neste mês de março os serviços de atendimento em saúde do Sesc está acontecendo na Rede de Supermercados Araújo.

O projeto é desenvolvido com base nas características de cada empresa e as ações se iniciam pela aplicação de um questionário e aferição de dados. Baseado nos resultados, estratégias são traçadas de modo estimular a adoção de hábitos saudáveis que contribuam para a adequada qualidade de vida dos indivíduos. Todas as ações são desenvolvidas dentro das empresas e em horários flexíveis de modo a não prejudicar a rotina de trabalho.

Thaís Roma é coordenadora do projeto e afirma que esta ação veio para somar com as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Saúde da instituição. Ela aponta ainda a importância de levar orientação e serviços diretamente para comerciários, público que durante a maior parte do dia estão exercendo suas atividades profissionais.

“O Sesc e seus serviços estão cada vez mais perto do comerciário. Buscamos a conscientização e a sensibilização daqueles com indisponibilidade de horário. Levaremos orientação e realizaremos exames fundamentais para o controle e prevenção de doenças. É uma oportunidade ótima para tirarem suas dúvidas e até mesmo conhecerem melhor o Sesc”, disse Thaís.

Agendamento de visita em sua empresa, escola, bairro pelos telefones: 3302 2883 ou 3308 2885 ou inda pelo email: Sescsaudeac@gmail.com

Público alvo:

Funcionários das empresas; comerciários e dependentes.

Serviços oferecidos:

Aferição de pressão arterial; Testes de glicemia; Testes rápidos; Ginastica laboral; Palestras acerca de diversos temas e Vacinação.

