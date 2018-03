Polícias Civil e Federal, em ação conjunta, cumprem mandados em Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus

Elisandro teria praticado o fato na cidade de Santa Rosa do Purus, porém foi localizado e preso pelo Delegado e Agentes Civis na cidade de Manoel Urbano.

As policiais civis e federais cumpriram mandados judiciais de prisão e busca nas cidades de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

A ação coordenada pelo Delegado de Polícia Civil Samuel Mendes, teve por objetivo localizar e prender Elisandro Lima dos Santos, o qual teve sua prisão preventiva decretada após acusação de crimes sexuais contra menor.

Na cidade de Santa Rosa do Purus, Agentes da Polícia Civil e Federal cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de Elisandro com o objetivo de localizar material com conteúdo sexual envolvendo menores de idade.

Após confessar o crime durante o seu interrogatório, Elisandro foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, em virtude dos elementos de prova já juntados, acrescentou o Delegado Samuel.

