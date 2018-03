PM apresenta resultado bimestral de ações em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar do Acre, por meio do Sexto Batalhão (6°BPM), situado em Cruzeiro do Sul, divulgou neste sábado, 3 de março, os dados referentes à produtividade operacional do primeiro bimestre de 2018.

Os militares da unidade do Juruá realizaram neste período 117 operações, abordaram 1.237 pessoas, 2.582 veículos (carros e motos) e tiraram de circulação 42 armas (23 armas brancas e 19 de fogo).

Entre janeiro e fevereiro também foram recuperados 28 veículos (dois carros e 26 motocicletas), 184 pessoas foram presas e 34 menores apreendidos. No total, 7,12 quilos de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) foram apreendidos.

De acordo com o major Manuel Jorge, comandante do 6º BPM, as ações ininterruptas da PM do Acre têm dado novo rumo à segurança da comunidade. “Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, conseguimos reduzir o número de homicídios em mais de 50%, se considerarmos os números de fevereiro com os do ano passado”, afirma o oficial.

O militar diz ainda que a nova dinâmica dada ao policiamento resultou na diminuição da criminalidade em bairros onde os números negativos impactavam na segurança da comunidade, como por exemplo, o bairro do Miritizal, que vem recebendo atenção efetiva diuturnamente.

“Estas ações serão levadas aos demais bairros que, por sua especificidade, carecem de uma atenção especial da Polícia Militar, e é isso que faremos. A quantidade de armas tiradas de circulação e os veículos recuperados, em tão curto espaço de tempo, demonstra o empenho, esforço e dedicação dos nossos policiais militares e agradeço muito a eles por isso”, finaliza o comandante.

