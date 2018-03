Mulher mata ex-marido por causa de balada

Adolescente tentou salvar o pai ao ver que mãe ia esfaqueá-lo

Neste final de semana, um jovem de 13 anos tentou salvar seu pai após ver sua mãe esfaqueá-lo no peito dentro de casa em Bertioga, no litoral de São Paulo.

A mulher conseguiu fugir, mas foi capturada pela Polícia Militar pouco tempo depois. A vítima morreu no hospital. O facão utilizado no crime foi encontrado em um rio, informa o G1. De acordo com a polícia, uma crise de ciúmes em razão de uma ida a uma casa noturna teria motivado o crime.

Edgar de Oliveira Tuxen, de 34 anos, morreu após ser gravemente ferido pela ex-mulher, a vendedora Janaína Amaral Barros, de 31. Separados há cerca de três meses, o casal teve três filhos durante o relacionamento. Enquanto o vigilante vivia no litoral com o filho, ela morava em Itaquaquecetuba (SP). As outras duas filhas foram criadas por parentes.

O adolescente que presenciou a confusão afirmou em depoimento à polícia que Janaína já havia ameaçado seu pai em outras ocasiões. Durante uma briga, ela também já tinha o esfaqueado em uma das pernas.

A vítima estava dormindo no momento do crime e o jovem estava em um riacho nas proximidades da casa, no bairro Chácara Vista Linda, região afastada do Centro. Ao reparar que a mãe estava se aproximando, o rapaz entrou na residência para avisar Edgar, que foi para o quintal.

“Quem mandou você ir para a balada?”, teria gritado Janaína, segundo o relato do filho. Na sequência, ela pegou um facão que escondia sob a rouba e golpeou o ex-marido na região do peito.

O adolescente empurrou a mãe e a levou para fora do quintal, enquanto o pai pulou o muro para um comércio próximo. Lá, a vítima foi socorrida pelos funcionários, mas não resistiu ao ferimento. Janaína foi localizada e autuada em flagrante. Depois foi encaminhada à Cadeia Pública feminina da região.

O corpo de Edgar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. Os três filhos do casal estão sob os cuidados de familiares.

