Motoristas de Uber em Rio Branco recepcionam deputados federais que votaram pela regulamentação do app

Pelo menos 30 motoristas de Uber recepcionaram na madrugada deste domingo, no Aeroporto de Rio Branco, os deputados federais Alan Rick (DEM), Flaviano Melo (MDB) e Major Rocha (PSDB). Eles foram os parlamentares acreanos que votaram favoráveis às mudanças feitas pelo Senado no projeto de lei que regulamenta a atividade de transporte de passageiros por meio de aplicativos, como Uber e Cabify. A proposta foi aprovada no Congresso e segue para sanção presidencial para entrar em vigor.

“Os posicionamentos dos deputados Major Rocha, Alan Rick e Flaviano Melo foi muito importante não somente para os motoristas e paras as famílias dos mesmos, mas também foi muito importante para os usuários. A gente vê que em nossa cidade há uma crise muito grande no transporte público. A população sofre com grande problema sobre transporte público, sobre a mobilidade. O que temos a dizer é que a estamos gratos aos deputados sobre o posicionamento deles”, destaca Maxwell Melo, representante da classe no Acre.

Cobrança dos tributos municipais; exigência de que o motorista esteja inscrito como contribuinte individual no INSS e seguro de acidentes pessoais a passageiros e do seguro obrigatório (DPVAT) são algumas da mudanças impostas pela lei.

