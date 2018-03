Morre, aos 68 anos, o ex-presidente do time de futebol Guarani e ex-presidente do bairro Estação Experimental

Faleceu às 17 horas desta segunda-feira, 5, no Pronto-Socorro de Rio Branco, o ex-presidente do time de futebol Guarani e ex-presidente do bairro Estação Experimental, um dos mais antigos e populosos da capital acreana.

Senhor Nivaldo faleceu aos 68 anos de idade em decorrência de insuficiência respiratória aguda. Muito querido por todos da comunidade, Nivaldo residia há 50 anos no bairro Estação Experimental. Sua morte causou grande comoção.

O velório será realizado a partir das 22h desta segunda-feira, 5, na Paróquia Santa Rita de Cássia, ao lado da escola Natalino da Silveira Brito, Estação Experimental.

Curtir isso: Curtir Carregando...