Moradores de bairro em Cruzeiro do Sul fazem protesto e fecham acesso a porto fluvial

Liderança comunitária alega que tomou decisão após ficar mais de um ano esperando que a prefeitura do município fizesse melhorias nas ruas do bairro.

Moradores do bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, fizeram um protesto na manhã desta segunda-feira (5) e fecharam o acesso ao porto fluvial da cidade. Os manifestantes pedem melhorias nas ruas do bairro.

O G1 tentou contato com o Secretário de Obras e foi informado que ele estaria indo ao local negociar com os manifestantes. Porém, até o fechamento desta reportagem, o secretário não havia sido localizado nem atendido as ligações.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Remanso, José Maria Lima, alega que tomou a decisão após ficar mais de um ano esperando que a prefeitura realizasse melhorias na parte de estrutura em diversas ruas do bairro.

Algumas delas, de acordo com Lima, estão intrafegáveis a vários meses. A rua interditada dá acesso ao porto fluvial e ao Terminal de Abastecimento da Petrobras. Os manifestantes dizem que só liberam a via após a presença de alguém da prefeitura no local.

A manifestação começou às 6h e os manifestantes dizem que não tem hora para terminar.

“Estamos a tempos pedindo melhorias ao prefeito. Tivemos várias reuniões desde janeiro do ano passado e até agora nada foi feito. Têm ruas que estão intrafegáveis. Estamos entrando no segundo ano do mandato do prefeito e ele só diz que vai fazer as coisas e não faz. Os problemas não existem só no bairro do Remanso”, afirmou lima.

O presidente do bairro falou ainda que o local escolhido para a manifestação foi devido à grande circulação de veículos.

“Temos um centro de informática construído na gestão anterior que está há mais de um ano fechado, sem serventia nenhuma. Fechamos a Rua Paraíba porque é uma rua importante no bairro e que tem muito tráfego de caminhões que fazem o transporte de cargas e combustíveis”.

