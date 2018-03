Mais de cem mil alunos iniciam ano letivo nesta segunda (5); confira o calendário de volta às aulas

Ano letivo começa nesta segunda, 5, nas escolas urbanas em mais de 250 escolas da rede urbana em todo o Estado. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação e Esporte (SEE), já está com tudo pronto para receber os mais de 102 mil alunos (somente na zona urbana) dos 22 municípios acreanos.

Na capital, são mais de 49 mil estudantes que retornam às atividades escolares. No interior, outros 52 mil. Confira o calendário de início das aulas:

Dia 5 – Escolas regulares urbanas de todo o Estado e a Escola Militar Tiradentes (coordenada pela Polícia Militar).

Dia 12 – Escolas rurais próximas, a Escola Militar D. Pedro II (coordenada pelo Corpo de Bombeiros) e a Escola Iracema Gomes (no prédio-escola Jequitibá).

Dia 17 – Escolas de Tempo Integral e Educação de Jovens e Adultos (EJA), que esse ano passará a oferecer também ensino diurno.

