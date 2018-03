Fies vai divulgar a lista de aprovados nesta segunda-feira (5)

Horário não foi definido pelo MEC

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vai divulgar o resultado da edição do primeiro semestre nesta segunda-feira (5). Não há horário definido para a publicação da lista de aprovados.

O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Os aprovados terão entre esta terça-feira (6) e a quinta-feira (8) para fazer a complementação da inscrição no FiesSeleção.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o resultado do P-Fies (modalidade do programa financiada por bancos) está previsto para o dia 12 de março.

Até as 12h da última sexta-feira (2), o sistema registrava 443.362 inscrições concluídas, de acordo com o MEC. O prazo para participar terminou às 23h59 de sexta.

Novidades

O novo Fies possui duas modalidades:

Fies: candidatos cuja renda familiar per capita seja de até 3 salários mínimos. O pagamento dessa modalidade será feita com juros zero.

P-Fies: candidatos cuja renda familiar per capita esteja entre 3 e 5 salários mínimos. O financiamento é feito nas condições pré-definidas pelo banco.

Estudantes que se enquadram na faixa de renda do Fies podem participar do P-Fies se não houver vaga para o curso desejado na primeira modalidade.

Pagamento

Os candidatos aprovados deverão pagar mensalmente durante o curso uma taxa de coparticipação.

Após a conclusão do curso, o estudante quitará a dívida de acordo com a sua realidade financeira. A parcela mensal depende da renda.

