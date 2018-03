Família continua buscas por jovem desaparecido há 18 dias em igarapé de Rio Branco: ‘vou achar meu filho’

A família de Raimundo da Silva Rodrigues, de 16 anos, que desapareceu no Igarapé São Francisco no último dia 14 de fevereiro,continua fazendo buscas por conta própria em uma canoa emprestada. O jovem sumiu há 18 dias quando tomava banho no local, na região do bairro Tropical, em Rio Branco.

O Corpo de Bombeiros suspendeu temporariamente a procura no último dia 19 do mês passado e aguarda uma melhora nas condições do igarapé, como redução da correnteza e do nível de água, para retomar as buscas.