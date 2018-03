Em uma semana, forças de segurança realizam mais de três mil abordagens

O combate ao crime para reestabelecer a paz social é uma missão em

comum para o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que segue

com um cronograma de ações executadas em todo o estado. Só na última

semana, por exemplo, as forças policiais realizaram mais de três mil

abordagens a veículos, motocicletas e pedestres.

No mesmo período mais de 250 pessoas foram presas e apreendidos mais

de 25 quilos de entorpecentes e 18 armas de fogo, além de veículos

recuperados. Prisões e autuações foram feitas em razão de crimes, como

tráfico de drogas, porte ilegal de armas, roubos e organizações criminosas,

e crimes ambientais, como tráfico e transporte ilegal de animais silvestres e

transporte ilegal de madeira.

Em ofensiva contra o tráfico de drogas e organizações criminosas, a

Operação Fronteiras teve fases em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia,

Acrelândia e Plácido de Castro, além de se estender até a região do Juruá.

Já na capital e em Cruzeiro do Sul, mais uma fase da Operação Impactus

foi realizada com o cumprimento de mandados de busca e apreensão,

mandados de prisão e flagrantes delitos.

Os dados contabilizados também se referem às ações do Batalhão

Ambiental em áreas rurais de Rio Branco e da Companhia de Rondas de

Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), e do Batalhão de Operações Policias

Especiais (Bope), da Polícia Militar, em todas as regionais da capital.

De acordo com o secretário de Segurança Pública Emylson Farias, os

resultados demonstram o compromisso de todas as forças que compõem o

Sisp com a garantia de enfrentamento à criminalidade. “Temos dito e

reforçado que a parte que nos cabe fazer temos feito e continuarem

fazendo, sobretudo com o olhar mais atento para as fronteiras, ainda que

encaremos o descaso da União. Estamos na luta contra o tráfico de drogas

na intenção de evitarmos a incidência de novos crimes”, reitera.

