Em Tarauacá, por falta de motorista, ônibus escolar deixa de fazer transporte de alunos no município

O ônibus da escola Infantil Maria Donizete Mota, em Tarauacá, deixou de fazer o transporte dos alunos por falta de motorista. A informação veio à tona depois da reclamação da gestora da unidade escolar, Sara Souza, através do Facebook.

No comunicado ela avisa aos pais e alunos “que moram nos bairros Corcovado e Conquista, que no momento não haverá ônibus escolar, pois, a Secretaria de Educação ainda não disponibilizou um motorista para o veículo”. A gestora acrescenta: “A escola, desde o início do ano, solicita que seja disponibilizado esse profissional e até o momento não aconteceu”.

À procura de resposta, o ac24horas descobriu que a falta de transporte atinge outras escolas sob responsabilidade do Município.

O secretário Municipal de Educação, Rosenir Arsênio, informou que o problema ocorre devido a uma ação judicial do ano passado que cancelou a contratação de motoristas por meio de processo seletivo.

A Justiça exige que a prefeitura contrate motoristas por meio de concurso público para o quadro efetivo. O Município tenta reverter a decisão judicial.

