Em Sena Madureira, capela é destruída por chamas e suspeita é de incêndio criminoso

Incêndio ocorreu na manhã desta segunda (5), no Bairro Vitória, interior do Acre. Bombeiros informaram que responsável por capela deve solicitar perícia.

A Capela Santa Luzia, construída em madeira, foi totalmente destruída após pegar fogo por volta de 5h desta segunda-feira (5). A suspeita, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é que o incêndio tenha sido criminoso. O caso ocorreu na Rua Antônio Soares da Silva, Bairro Vitória, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Ao G1, o major do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão explicou que as causas ainda não foram identificadas, mas, devido às condições encontradas no local, existe a suspeita de que o incêndio tenha provocado. No entanto, isso ainda deve ser investigado.

“Não há indícios de que foi um acidente. Mas, no local não foi encontrado pelos bombeiros, a olho nu, algo que comprove que foi criminoso. No entanto, há a suspeita devido a certas características”, explicou Falcão.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que os responsáveis pela capela precisam solicitar uma perícia no local. Após a solicitação, o órgão tem o prazo de 30 dias para finalizar o laudo com as causas do incêndio.

Suspeita é que incêndio tenha sido criminoso e caso deve ser investigado (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Curtir isso: Curtir Carregando...