Detran-AC abre 20 vagas para contratação temporária de examinador de trânsito

Vagas estão distribuídas entre a capital acreana, Rio Branco, e as cidades de Cruzeiro do Sul e Brasileia, interior do Acre.

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) anunciou, nesta segunda-feira (5), a abertura de um edital para contratação temporária de examinador de trânsito. O órgão disponibilizou 20 vagas distribuídas entre a capital acreana, Rio Branco, e as cidades de Cruzeiro do Sul e Brasileia, interior do Acre.

As inscrições iniciam às 12h desta segunda (5) e se estendem até às 12h do próximo dia 14. No último dia, o candidato vai ter até às 17h para entregar todo documentação solicitada no edital. A remuneração é de R$ 2.130,25 mil para 40 horas de trabalho semanal.

Os candidatos precisam preencher o formulário de inscrição disponível no site da Secretaria de Gestão Administração (SGA). O formulário pode ser adquirido a partir das 12 desta segunda.

O contrato é válido por um ano. O concurso vai ter três fases como análise curricular, entrevista e investigação criminal do candidato. A publicação ressalta que o candidato precisa ter no mínimo a categoria D, mais de 21 anos, certificado de conclusão do ensino superior, de curso de instrutor de trânsito, não ter sofrido penalidade de cassação da CHN, nem suspensão, entre outros critérios.

Das vagas, 10 foram disponibilizadas para as duas cidades do interior. As outras dez vagas vão ser preenchidas por candidatos da capital acreana, sendo uma vaga para portadores de deficiência física.

Curtir isso: Curtir Carregando...