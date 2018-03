BR-364:Empresário morre em grave acidente no dia em que comemorava aniversário

Existem suspeitas de que ele estivesse transitando em alta velocidade

Um empresário identificado como Ricardo Lima Gomes, de 36 anos morreu após colidir sua motocicleta contra a traseira de uma van, no Km 797 da rodovia BR 364, próximo a Tangará da Serra (240 km de Cuiabá). A situação foi registrada no sábado (3), data do aniversário da vítima.

Uma equipe médica chegou a ser acionada, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada da ambulância.

Foi informado ainda que ele ia um encontro de motociclistas em Tangará da Serra. A moto conduzida por ele, em decorrência do impacto, pegou fogo e ficou destruída.

De acordo com o site Portal Parecis, Ricardo é morador do município de Campo Novo dos Parecis (390 km de Cuiabá), onde possui uma loja de autopeças.

O caso será apurado pela Polícia Civil. Existem suspeitas de que ele estivesse transitando em alta velocidade. Com o impacato, o velocimetro chegou a ser arrancado do painel da moto. No entanto, somente laudo da perícia criminal irá apontar as circunstâncias do acidente.

