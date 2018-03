ATUALIZADA: Policial militar é preso após tentar matar ex-mulher a facadas

A vítima, identificada apenas como Keila, foi socorrida em um veículo particular em estado grave para o hospital João Paulo II

Um policial militar do Estado do Amazonas, Esdras M. S., 51, foi preso na manhã desta segunda-feira (05), após atacar a ex-mulher a facadas na Rua Abóbora, bairro Cohab, zona Sul de Porto Velho. O casal estava separado desde janeiro do corrente ano.

A vítima, identificada apenas como Keila, foi socorrida em um veículo particular para o hospital João Paulo II.

O suspeito tentou fugir, mas foi preso por uma equipe da COE em um condomínio na Avenida Jatuarana. Durante a tentativa de homicídio, ele sofreu corte na mão e teve de ser medicado na UPA da região. Uma faca de serra foi apreendida com o suspeito.

O PM, que é reformado, foi levado para a Central de Flagrantes e contou para a reportagem do Rondoniaovivo que abordou a ex-esposa na rua apenas para conversar.

Segundo ele, a mulher teria sacado a faca e partido para cima dele, que foi esfaqueado na mão. Na sequência, Esdras afirma que tomou a faca e desferiu diversos golpes em diferentes partes do corpo da vítima. Ainda de acordo com informações, os dois já estavam em outro relacionamento. A vítima não corre risco de morte.

