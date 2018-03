Traficante do Rio de Janeiro,”Satanás” é preso no ES

Um foragido do Estado de Sergipe que atuava no tráfico de drogas do Rio de Janeiro foi detido na divisa do estado fluminense com o Espírito Santo dentro de um táxi de Vitória, no início da noite desta sexta-feira (2), na BR-101, em Mimoso do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que fez a abordagem, o suspeito tentou escapar dando cinco nomes diferentes, mas entrou em contradição diversas vezes.

De acordo com o Superintendente da PRF, Wyllis Lyra, Welington Santos Vieira, de 36 anos, conhecido como “Satanás”, tem mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. Ele é acusado de matar um capitão da Polícia Militar, em Aracaju, Sergipe, em novembro de 2016.

Welington estava acompanhado de uma mulher e de um taxista de Vitória, que ele teria contratado para buscá-lo no Rio e levá-lo para a capital capixaba. O superintendente relata que, no momento da abordagem, o suspeito informou cerca de cinco nomes diferentes. “Nenhum dos nomes que ele dizia foram identificados no nosso sistema. A mulher informou que era esposa dele, mas não sabia dizer a data de nascimento do suposto marido nem o nome da mãe dele, por exemplo”, conta.

Os três foram encaminhados para o DPJ de Cachoeiro, onde foi verificado que se tratava de Wellington, o Satanás, e que ele tinha mandado de prisão em aberto. Segundo a PRF, ele ainda tem passagem por roubo.

A mulher que estava com o acusado e o taxista também serão investigados.

Segundo Lyra, os policiais comemoraram a prisão de Welington. “Na Operação Égide montamos tudo para dar segurança para o Espírito Santo. É bom saber que nossos esforços estão dando resultados. Nós comemoramos, mas sabemos que precisamos fazer um trabalho ético e com respeito aos Direitos Humanos”, concluiu.

Fonte:Gazeta Online

