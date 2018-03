Salário de Dezembro: Prefeito propõe pagamento em dez parcelas, mas servidores rejeitam

Os servidores defendem que esse pagamento seja feito pelos menos em 4 parcelas.

Em assembléia geral realizada na manhã de sexta-feira, 02, os servidores municipais de diversas secretarias rejeitaram a proposta apresentada pelo prefeito Mazinho Serafim (PMDB) referente ao pagamento do salário de Dezembro de 2016 que ainda não foi efetuado. Durante encontro com membros do Sinteac, o prefeito propôs pagar o salário em 10 parcelas, mas os funcionários não concordam com isso.

Na próxima segunda-feira, 05, a equipe do Sinteac apresentará ao chefe do executivo uma contraproposta, na qual os servidores defendem que esse pagamento seja feito pelos menos em 4 parcelas.

Vale lembrar que em 2017, a Prefeitura conseguiu pagar alguns servidores, mas o 4º e o 5º lotes de um sorteio realizado não foram pagos ainda. “Já se passou mais de um ano e ainda não recebemos o nosso salário. A atual gestão diz que o débito foi deixado pelo ex-prefeito, mas nós não queremos saber disso, trabalhamos e merecemos receber o nosso salário”, comentou um funcionário público que preferiu não se identificar.

A Prefeitura por sua vez reclama da falta de recursos. “Nós não podemos pagar esses servidores com o dinheiro do Fundeb e, sim, com recursos próprios do município. A determinação do prefeito é pagar, mas dentro das nossas possibilidades”, comentou o Dr. Getulião Saraiva, da Secretaria de Administração e Finanças em entrevista à Rádio Dimensão FM.

Caso a Prefeitura não acate a contraproposta que será apresentada na segunda-feira, os servidores pretendem adotar outras providências.

