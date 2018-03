Polícia Militar prende dupla com arma de fogo e drogas em Cruzeiro do Sul

Uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE) do 6º Batalhão prendeu na manhã deste domingo, 04, uma dupla com arma de fogo e drogas. O fato ocorreu no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul.

Militares foram acionados para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública. A equipe, ao chegar ao endereço repassado, conseguiu abordar uma dupla. Durante a busca pessoal foi localizado onze saquinhos aparentando ser cocaína.

Ainda nas buscas, foi encontrada nas proximidades uma arma de fogo, escopeta calibre 16, com uma munição deflagrada. A dupla foi presa e encaminhada para Delegacia de Cruzeiro do Sul.

