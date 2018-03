Pai é preso por estuprar filha de 14 anos por uma década no DF

A adolescente contou a mãe sobre o crime e, dias depois, acionou a polícia

Por pelo menos dez anos, um homem, de 36 anos, abusou da própria filha, hoje com 14 anos, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O suspeito, preso nessa sexta-feira (2), obrigada a vítima a ter relações sexuais com eles, segundo a Polícia Civil.

“A conjunção carnal se deu no fim do ano passado, quando ela tinha 13 anos. Mas ao longo de todo este tempo ele praticou diversos outros atos libidinosos”, contou a delegada Isis Leal, responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, em entrevista ao G1.

A adolescente contou a mãe sobre o crime e, dias depois, acionou a polícia. O homem responderá por estupro de vulnerável e, se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão.

