No AC, família de menina de 3 anos com tumor no cérebro faz campanha para comprar remédio de mais de R$ 70 mil

A pequena Agatha Sophia, de 3 anos, diagnosticada há cinco meses com um tumor em cima do tronco cerebral, conseguiu viajar para fazer o tratamento fora do Acre, mas não se adaptou à quimioterapia e precisa de uma medicação que custa caro.

A família de Agatha já havia feito uma campanha em novembro do ano passado para conseguir se manter durante a viagem em que ela iria fazer o tratamento. Ela está em um hospital em Porto Velho (RO) desde dezembro do ano passado.

“A situação dela ficou muito crítica, porque a quimioterapia é muito agressiva, teve várias reações. Ela está com pneumonia e início de derrame no pulmão. O médico pediu essa medicação para poder suspender a quimioterapia”, disse o pai.

A medicação deve ser usada por oito meses, de acordo com o pai de Agatha. O composto seria menos agressivo que a quimioterapia e deixaria a menina com as taxas de imunidade e as plaquetas mais altas.