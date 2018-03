Moto é recuperada por equipe do 3º Batalhão da PM no bairro Preventório

Após um acidente de trânsito, uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) recuperou uma motocicleta durante o patrulhamento, na tarde deste sábado, 3, na rua Santa Rita, bairro Preventório.

Ao avistar a viatura, o homem que conduzia a motocicleta Honda CG 150 EX, cor vermelha, saiu em alta velocidade e, mais a frente, chocou-se a um carro que estava estacionado. Ele teve diversos ferimentos e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, realizou os primeiros procedimentos médicos e o conduziu ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde ficou internado.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) realizou os procedimentos referentes ao acidente. Ao consultar a placa da moto, verificaram que as informações não batiam com as características da moto apreendida e que se tratava de produto de roubo/furto.

A moto foi removida do local e entregue na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde também foi feito o Boletim de Ocorrência, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.