FATAL: Condutor foge após arrastar e matar sitiante em moto roubada na BR-319

A vítima transitava sentido a capital

O sitiante Paulo Paz de Lima, 34, teve a vida interrompida na noite deste sábado (03), após ser atropelado por um carro no quilômetro 5 da BR-319, depois da ponte do Rio Madeira, em Porto Velho.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima transitava em uma motocicleta Honda Titan, sentido ao Centro de Porto Velho, quando em uma curva um veículo não identificado atropelou e arrastou o motociclista por mais de 50 metros. Em seguida, o motorista fugiu em alta velocidade.

Uma equipe do Samu foi chamada e ao chegar no local constatou a morte do homem. A PRF foi acionada e isolou o local para que a Perícia Técnica pudesse fazer os trabalhos de praxe.

Foi constatado que a moto em que Paulo estava era produto de roubo e uma porção de cocaína foi encontrada naa vestes dele. O parachoque do carro envolvido no acidente ficou no local.

