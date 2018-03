Estado do Acre registrou praticamente uma morte por dia em fevereiro, diz SESP

Enquanto em fevereiro do ano passado foram registradas 49 mortes, em fevereiro deste ano foram 27. Uma redução de 43%, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre (Sesp).

Somente em oito operações realizadas durante o mês de fevereiro, as Polícias Civil e Militar prenderam mais de 150 pessoas e tiraram de circulação drogas, dinheiro ilícito, armas, além de recuperar veículos e motocicletas.

Para melhorar os índices, o Governo do Acre deve aderir a uma nova linha de financiamento determinada pelo presidente Michel Temer, com o intuito de reaparelhar e manter serviços ligados à Segurança Pública. Os recursos serão fruto do caixa do BNDES, e, somados, podem chegar à casos dos R$ 5 bilhões.

