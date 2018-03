CAIU: PM prende membro de quadrilha especializada em invadir bancos

A Polícia Civil segue com as investigações para tentar prender os demais integrantes da quadrilha.

O casal identificado como Arnnan Lunay A. S., 23, e Cirlene S. S., 26, foi preso no início da manhã deste sábado (03) acusado de tráfico de drogas em uma residência na Rua Universo, bairro Planalto, zona Leste de Porto Velho. Segundo a polícia, Arnnan seria integrante de uma quadrilha especializada em furtos a bancos.

Uma guarnição da PM, comandada pelo sargento Gusmão, recebeu informações de que o bando responsável por furtos de armas em banco na capital estaria em um “barraco”, no endereço referido e foi ao local.

Quando a guarnição se aproximou, dois suspeitos conseguiram fugir pulando cercas e muros de residências. Já o casal foi abordado com certa quantidade de maconha, produtos para embalagens da droga e cerca de R$ 1.000,00 em espécie.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Arnnan é apontando como membro de uma quadrilha que realiza arrombamentos de instituições bancárias e furta armas de vigilantes. Inclusive, a agência do banco do Brasil da Avenida Mamoré foi alvo da ação criminosa durante o período de carnaval. A Polícia Civil segue com as investigações para tentar prender os demais integrantes da quadrilha.

Curtir isso: Curtir Carregando...